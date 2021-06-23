Предложения Азербайджана отвечают жизненным интересам армян

По данным ЦИК Республики Армения партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна одержала убедительную победу, набрав 53,92 процента голосов. Этого достаточно для формирования однородного (из одной партии, не коалиционного) правительства.

Несмотря на поднятую "бурю в стакане воды", блок "Армения", возглавляемый вторым президентом Робертом Кочаряном, набрал около 21 процента голосов, а блок "Честь имею" третьего президента Сержа Саргсяна не преодолел 7-процентный избирательный барьер. Однако, несмотря на это, данный блок будет третьей политической силой, которая войдет в парламент. Мандаты будут распределены следующим образом: партия "Гражданский договор" Пашиняна - 71, блок "Армения" Кочаряна - 29, блок "Честь имею" Саргсяна - 7 мест.

Итоги метко отметил один из наших уважаемых друзей по Фейсбуку, который написал: "Чести армянского блока "Честь имею", возглавляемого экс-президентом Республики Армения Сержем Саргсяном поверили 2,5 процента жителей этой страны... Справедливости блока "Справедливая Армения" поверили 0,3 процента избирателей".

По итогам выборов Пашинян не только получает возможность самостоятельно сформировать правительство, но также он будет иметь в парламенте конституционное большинство. А это значит, что в парламенте Пашинян сможет провести любую законодательную инициативу, любое политическое решение.

Так, что же произошло? Почему Пашинян, а не Кочарян победил на этих выборах?

На мой взгляд, к этому привела логика времени. Если мы будем рассматривать итоги выборов в контексте событий последних трех лет, то мы не получим логичный ответ на свои вопросы. Сегодняшние итоги необходимо рассматривать в контексте всего карабахского конфликта, начиная со второй половины 1980-х годов. Мы помним, как конфликт был разожжен армянской диаспорой с участием элиты Республики Армения и с привлечением части элиты НКАО. Конфликт разгорался, перерос в войну, которую мы теперь называем первой Карабахской, в этом процессе из числа карабахской "армянской элиты" начали вырисовываться фигуры, проявившие свои самые "лучшие" качества, которые вывели их в карабахские лидеры, а затем привели к власти в Республике Армения.

И когда мы сегодня рассуждаем о том, почему победил Пашинян, мы должны вспомнить, что получила Республика Армения в результате правления этих так называемых "карабахских элит". Сегодняшние внеочередные выборы в армянский парламент - это не только результат армяно-азербайджанского конфликта, второй Карабахской войны, но и результат конфликта между карабахскими армянами и армянами Республики Армения. Этот конфликт достаточно серьезен, поскольку во всех своих бедах граждане Республики Армения винят карабахский клан, захвативший власть в результате переворота в 1997 году, и с тех пор грабивший не только оккупированные азербайджанские территории, но и свою страну. Сколько бы сегодня не твердили, что во всех бедах виноват Пашинян, пришедший к власти в 2018 году и за это время "все сдавший азербайджанцам", жители Армении хорошо помнят период правления "карабахской элиты" в лице Робика Кочаряна и Сержика Саргсяна, те беды, которые они принесли своим "единоверцам".

Безусловно, у всех свежо в памяти сотворенное и Пашиняном, в том числе развязанная им последняя война. Однако, доли преступлений карабахского клана и пиарщика Никола несравнимы, и у армян вызывает ужас мысль о возращении карабахцев к власти. Поэтому свалить всю вину на трехлетний срок правления Пашиняна карабахскому клану не удалось.

Корни сегодняшнего поражения армянской оппозиции, экс-президентов Республики Армения лежат и в карабахском конфликте, и в той роли, которую сыграл карабахский клан в двадцатилетнем правлении этой страной.

Возвращаясь к итогам выборов, следует отметить, что это было прогнозируемо. Пашинян провозгласил политику и лозунги, обнадеживающие граждан Армении, что они выберутся из этого капкана, из этой цуцванговой ситуации, чтобы зажить нормальной жизнью. Электорат, отдавший голоса за партию Пашиняна, надеется, что он откроет транспортные коммуникации, наладит сотрудничество со странами региона, интегрирует Республику Армения в экономическое сообщество региона Южного Кавказа.

То, что сегодня предлагает армянам Азербайджан, отвечает жизненным интересам разумной части армянского электората, позволяет им выкарабкаться из того положения, той пропасти, в которой оказалась Армения за годы оккупации азербайджанских территорий и после поражения в войне. Именно эта часть армянского электората возобладала сегодня над "партией войны" в лице избирательных блоков экс-президентов, выбрав, как нам на данный момент представляется, экономическую интеграцию страны в регион, мирный путь сосуществования с соседями.

Думаю, что подробный анализ прошедших в Республике Армения выборов еще впереди, однако уже сегодня можно говорить о том, что их итоги позволят сохранить Армению как государство, позволят вызволить ее из экономического и политического кризисов, вытащить из той пропасти, в которой республика оказалась.

Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Академии Государственного управления при Президенте АР