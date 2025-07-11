Использование термина "армянская мафия" в мировых СМИ искусственно блокируется

В международных классификациях преступных группировок и в репортажах СМИ по большей части отсутствует отдельный термин - "армянская мафия". Хотя размах деятельности армянских группировок и ущерб от нее для государств, в которых они орудуют, очень существенный. К такому выводу пришел Youtube-канал VMedia после проведенного исследования.

Так, в своем фильме https://www.youtube.com/watch?v=aYDSzEVS4Co&t=36s VMedia перечисляется несколько примеров масштабного вреда, который армянская мафия раз за разом наносит Соединенным Штатам. Например, вскрытая в 2013 году крупнейшая в истории мошенническая схема в федеральной программе "Medicare", совершенная армянской группировкой. Как тогда заявил федеральный прокурор Прит Бхарара, она превзошла даже традиционную итальянскую мафию. Однако спустя почти 15 лет армянская мафия продолжает действовать в Америке все по той же схеме. В конце мая 2025 года телеканал Fox News сообщил о разгроме армянской преступной группировки, похитившей $30 миллионов из фондов помощи малому бизнесу и COVID-грантов при помощи поддельных банковских и налоговых документов. Это опять та же самая схема, что и с ограблением системы "Medicare" - прямо под копирку!!! В это же время в Калифорнии и Флориде были арестованы другие армянские мафиози, которым предъявлены обвинения в попытке убийства, похищениях, и т.д., а также хищении товаров на десятки миллионов долларов - на сей раз у онлайн-ритейлеров. В заявлении и.о. замдиректора отдела расследований нацбезопасности в Лос-Анджелесе подчёркивается, что "организация действовала с жестокостью, характерной для международных наркокартелей".

Еще один общий момент, вскрытый в видеоролике, часть награбленного армянская мафия обязательно выводит в Армению, что сильно затрудняет отслеживание этих денег.

При все этом даже при банальном поиске в Google, "мафия" оказывается какой угодно -итальянской, русской, японской, но никак не армянской... Таким образом, VMedia приходит к очевидному выводу: использование термина "армянская мафия" в мировых СМИ и в целом в интернете искусственно блокируется.