https://news.day.az/world/1767123.html Дуров раскрыл, кто препятствует техническому прогрессу во Франции Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что действия французских властей в вопросе регулирования интернет-компаний нанесут ущерб экономическому росту страны на десятилетия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Французские бюрократы ведут крестовый поход против свободы слова и технического прогресса.
Дуров раскрыл, кто препятствует техническому прогрессу во Франции
Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что действия французских властей в вопросе регулирования интернет-компаний нанесут ущерб экономическому росту страны на десятилетия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Французские бюрократы ведут крестовый поход против свободы слова и технического прогресса. Использование уголовных расследований вместо четких правил регулирования интернет-компаний отпугнет инвестиции и нанесет ущерб экономическому росту страны на десятилетия", - написал он в Х.
Ранее в СМИ сообщали о том, что во Франции начали расследование возможного незаконного использования данных в соцсети X.
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