Франция пыталась вмешаться в румынские выборы - РАЗОБЛАЧЕНИЕ то Дурова
Франция пыталась вмешаться в румынские выборы через Telegram.
Как передает Day.Az, на это намекнул основатель платформы Павел Дуров.
Предприниматель обвинил "западноевропейское правительство" в требовании заблокировать сторонников ультраправого кандидата в президенты Румынии Джордже Симиона. Страну, которая пыталась вмешаться в выборы, Дуров не назвал напрямую, но опубликовал эмодзи с багетом, который традиционно ассоциируется с Францией.
Дуров подчеркнул, что "категорически отказался" выполнять требование, потому что "нельзя защищать демократию, разрушая демократию" и "бороться с вмешательством в выборы", вмешиваясь в них.
Сегодня в Румынии проходит второй тур президентских выборов. Главным фаворитом считается правоконсервативный кандидат Симион, набравший в первом туре более 40% голосов избирателей.
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