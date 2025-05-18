Франция пыталась вмешаться в румынские выборы через Telegram.

Как передает Day.Az, на это намекнул основатель платформы Павел Дуров.

Предприниматель обвинил "западноевропейское правительство" в требовании заблокировать сторонников ультраправого кандидата в президенты Румынии Джордже Симиона. Страну, которая пыталась вмешаться в выборы, Дуров не назвал напрямую, но опубликовал эмодзи с багетом, который традиционно ассоциируется с Францией.

Дуров подчеркнул, что "категорически отказался" выполнять требование, потому что "нельзя защищать демократию, разрушая демократию" и "бороться с вмешательством в выборы", вмешиваясь в них.

Сегодня в Румынии проходит второй тур президентских выборов. Главным фаворитом считается правоконсервативный кандидат Симион, набравший в первом туре более 40% голосов избирателей.