Экс-игрок "Лилля" продолжит карьеру в Азербайджане

Адриэль Ба Луа продолжит карьеру в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на sport1.az, ивуарийский футболист достиг соглашения с "Габалой".

О переходе вингера, который сейчас находится в тренировочном лагере, будет объявлено в ближайшее время.

Отметим, что 28-летний африканец за свою карьеру выступал за такие клубы, как "АСЕК Мимоза" (Кот-д"Ивуар), "Лилль Б", "Кан" (оба - Франция), "Вайле" (Дания), "Карвина", "Виктория" (Пльзень) (оба - Чехия) и "Лех" (Польша). В 260 матчах он забил 26 голов и отдал 40 голевых передач.

Ба Луа также выступал за сборные Кот-д"Ивуара до 16 и 20 лет.