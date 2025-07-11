В США выкупили дом детства Папы Римского Льва XIV

Власти Долтона (пригород Чикаго, американский штат Иллинойс) приобрели за $375 тыс. выставленный на аукцион дом, в котором провел детство Папа Римский Лев XIV. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, недвижимость с тремя спальнями и двумя ванными комнатами, расположенная в 32 км к югу от Чикаго, была продана по цене, на 70% превышающей первоначальную. Дом был выставлен на торги в январе за $219 тыс. риелтором, который купил его за $66 тыс. и отреставрировал.

Согласно заявлению властей Долтона, где средняя стоимость дома составляет $177 тыс., они хотят "сделать эту недвижимость значимым и ценным активом местного сообщества".

Папа Римский Лев XIV был избран на престол Святого Петра на конклаве 8 мая. Американский кардинал Роберт Фрэнсис Превост, имеющий также гражданство Перу, где долгие годы был миссионером, стал первым Папой Римским из США. Сам Лев XIV говорит, что он потомок эмигрантов, выходцев из разных стран - Франции и Испании со стороны матери, которая, как и отец, родилась в Америке.