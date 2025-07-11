Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" сумели перегруппироваться, подготовиться к нанесению новых ударов по судам в Красном море после достижения в начале мая с США соглашения о прекращении огня. Оно положило конец серии разрушительных ударов Вашингтона по их позициям и складам.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.

По словам руководителя консультативного отдела экспертов по морской безопасности британской компании EOS Risk Group Мартина Келли, последние нападения хуситов были "гораздо более агрессивными", чем предыдущие. У них было достаточно времени "на пополнение запасов противокорабельных ракет и морских беспилотников", что сыграет роль в их дальнейших действиях, сказал он.

Согласно заявлению Фариа аль-Муслими, йеменского эксперта в британском Королевском институте международных отношений Chatham House (признана в РФ нежелательной организацией), "хуситам нужно было выиграть время, поскольку они сильно пострадали от американских авиаударов", и теперь они возобновляют атаки.

В отсутствие американцев в той части Красного моря, где они были раньше с авианосцами, у мятежников сейчас "полная свобода действий" для нападений на суда, отметил представитель британской компании по управлению морскими рисками Ambrey Роберт Питерс.

Ранее хуситы взяли на себя ответственность за нападение на коммерческое судно с грузом металла и удобрений Magic Seas в Красном море. Сухогруз, следовавший из Китая в Турцию, был атакован беспилотными катерами, ракетами и дронами.