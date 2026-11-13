https://news.day.az/politics/1874246.html Укрепление позиций Азербайджана в архитектуре безопасности и энергетики Европы - Итоги визита Президента Ильхама Алиева в Дублин Встречи в Дублине еще раз продемонстрировали, что значение Азербайджана для Европы не ограничивается поставками энергоресурсов: наша страна занимает важное место в архитектуре безопасности, транспортных и экономических связей континента.

Укрепление позиций Азербайджана в архитектуре безопасности и энергетики Европы - Итоги визита Президента Ильхама Алиева в Дублин

Политика, 13 ноября 2026 19:29 (UTC +04:00) 3 046
Укрепление позиций Азербайджана в архитектуре безопасности и энергетики Европы

Автор: Вугар Исмаилов, Trend

Встречи в Дублине еще раз продемонстрировали, что значение Азербайджана для Европы не ограничивается поставками энергоресурсов: наша страна занимает важное место в архитектуре безопасности, транспортных и экономических связей континента. Участие Президента Ильхама Алиева в 9-м Саммите Европейского политического сообщества в Ирландии, его встречи с рядом глав государств и правительств, а также обмен Совместной декларацией о стратегическом партнерстве с Великобританией свидетельствуют о международном авторитете и политическом весе Азербайджана.

Дипломатическое значение этого визита заключается в том, что на площадке, где обсуждается будущее Европы, Азербайджан предстал не только как экспортер энергоресурсов, но и как значимый партнер в вопросах безопасности, конкурентоспособности европейской экономики и связей Европы с Азией. Тема саммита "Европа - сильная, безопасная и взаимосвязанная", а также обсуждения, посвященные созданию конкурентоспособной Европы, инновациям, транспортной взаимосвязанности и доступной энергии, показали, что интересы и возможности Азербайджана находились в центре повестки дня.

Внимание привлекает и география встреч, проведенных Президентом Ильхамом Алиевым в рамках визита в Дублин. Глава государства провел контакты с лидерами Украины, Молдовы, Болгарии, Армении, Греции, Чехии, Румынии и Литвы, Президентом Совета Европейского союза Антониу Коштой и Премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом. Эти встречи показали, что отношения Азербайджана со странами Восточной Европы, Балканского региона и европейскими институтами охватывают широкую политическую повестку. Приглашение Антониу Кошты Президенту Ильхаму Алиеву посетить Брюссель также свидетельствует о взаимной заинтересованности в продолжении диалога между Баку и Брюсселем.

Документ с Великобританией: стратегическое партнерство с европейской державой, не входящей в ЕС

Одним из важнейших политических итогов визита в Дублин стал обмен Совместной декларацией о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Великобританией. Документ был передан в ходе встречи Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом.

Этот шаг имеет особое значение: Великобритания не входит в Европейский союз, однако остается одной из ведущих держав Европы в политической, экономической сферах и сфере безопасности. Закрепление отношений с такой страной на уровне стратегического партнерства демонстрирует, что сеть европейских партнерств Азербайджана выходит за рамки институтов ЕС.

Совместная декларация предусматривает углубление сотрудничества в сферах обороны и безопасности, торговли и инвестиций, энергетики, транспортных связей, возобновляемой энергетики, высоких технологий и других областях. В документе отражены такие направления взаимодействия, как развитие Среднего коридора, реализация инфраструктурных и логистических проектов, переход к чистой энергии, а также сотрудничество в оборонной и правоохранительной сферах. Это свидетельствует о том, что двусторонние отношения опираются не только на политические заявления, но и на конкретную экономическую повестку и задачи в области безопасности.

На встрече Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что Великобритания является крупнейшим европейским инвестором в Азербайджане. Переход энергетического сотрудничества, продолжающегося более тридцати лет, на новый этап, а также обсуждение возможностей взаимодействия в сферах возобновляемой энергетики, высоких технологий и искусственного интеллекта придают документу дополнительное экономическое значение. Таким образом, встреча в Дублине продемонстрировала стремление сторон вывести традиционное энергетическое партнерство на новый уровень и расширить его на другие перспективные направления.

Растущий вес Азербайджана в энергетической безопасности Европы

Выступление Президента Ильхама Алиева за круглым столом в Дублине на тему "Создание конкурентоспособной Европы - инновации, связанность и доступная энергия" четко обозначило экономическую составляющую визита.

Напомнив о подписанном в 2022 году Меморандуме о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере между Азербайджаном и Европейским союзом, глава государства сообщил, что с тех пор наша страна увеличила поставки газа в государства ЕС с 8 миллиардов до 13 миллиардов кубометров. По словам Президента, этот объем составляет почти половину общего экспорта азербайджанского газа.

Эта цифра наглядно показывает масштаб позиций, занимаемых Азербайджаном в энергетической безопасности Европы. В настоящее время наша страна экспортирует газ в 10 государств-членов Европейского союза. Более того, Президент Ильхам Алиев довел до внимания, что планируется увеличение поставок газа, и в этом направлении открыты новые месторождения. Следовательно, роль Азербайджана в энергоснабжении Европы уже не ограничивается существующими объемами, а опирается на реальную ресурсную базу для будущего роста.

Одним из моментов, привлекших особое внимание в выступлении главы государства, стала работа на полную мощность газопровода, протянувшегося от Баку до Италии и проходящего по территории семи стран. Президент Ильхам Алиев сообщил, что посредством интерконнекторов в Болгарии эта система обеспечивает газом 10 стран Европейского союза. В то же время пропускная способность трубопровода, идущего в Грецию и Италию, доведена с 10 миллиардов кубометров до 11,2 миллиарда кубометров. Эти факты подтверждают, что Южный газовый коридор уже является действующей и стратегически значимой инфраструктурой для Европы.

Президент Ильхам Алиев также довел до внимания, что общий объем производства перерабатывающих предприятий Азербайджана составляет 30 миллионов тонн. Этот показатель является важным фактором, демонстрирующим, что в энергетическом секторе страна выступает не только как экспортер сырья, но и как экономический партнер, обладающий широкими производственными и перерабатывающими возможностями.

Именно поэтому оказание Европейским союзом более активной финансовой и инвестиционной поддержки расширению Южного газового коридора должно расцениваться как стратегическая необходимость. Если Европа заинтересована в увеличении объемов азербайджанского газа, этот интерес должен сопровождаться долгосрочными инвестиционными механизмами для расширения пропускных возможностей трубопроводов, разработки новых месторождений и развития сопутствующей инфраструктуры. Энергетическая безопасность - это обязательство, ложащееся не только на поставщика; это система, требующая взаимных инвестиций и ответственности между производителем, транзитными странами и потребительскими рынками.

Азербайджан - важное звено в архитектуре безопасности и взаимосвязанности Европы

Сегодня вопрос энергетической безопасности Европы измеряется не только тем, у какой страны закупается газ. Безопасность маршрута поставок, политическая стабильность, устойчивость транзитной инфраструктуры и возможности долгосрочного сотрудничества имеют не меньшее значение. Именно с этой точки зрения Азербайджан занимает особое положение для Европы.

Существующая геополитическая напряженность и риски безопасности на северном и южном направлениях повышают значимость альтернативных, надежных и предсказуемых связей между Европой и Азией. В этих условиях проходящий через Азербайджан Средний коридор превращается в важную, а возможно, и единственную альтернативу для устойчивости торговли по маршрутам Восток-Запад, а также Север-Юг. Этот маршрут, обеспечивающий выход в Европу через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, превращает географическое положение нашей страны в реальное экономическое и политическое преимущество.

Преимущество Азербайджана связано не только с географией. Страна обладает крупнейшей экономикой региона, сформировала энергетическую и транспортную инфраструктуру, выстроила широкие международные партнерские связи. А политическая стабильность и среда безопасности создают важные условия для долгосрочных инвестиций и транзитных проектов. Эти особенности укрепляют роль Азербайджана как центра стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе.

При формировании архитектуры безопасности Европы должна учитываться роль таких партнеров, как Азербайджан. Поскольку безопасность континента не заканчивается на его границах; стабильность на территориях, через которые проходят энергопоставки, торговые пути и стратегические коммуникации, напрямую влияет на собственную экономическую и политическую безопасность Европы. В этом смысле Азербайджан является важным звеном в выстраивании безопасных связей между Европой и Азией.

От энергетики к "зеленой" экономике, от транзита к новым инвестициям

Значение Азербайджана для Европы не исчерпывается экспортом газа. Потенциал ветровой энергетики Каспийского моря, проекты солнечной энергетики в стране, сотрудничество с Центральной Азией в сфере "зеленой" энергетики и инициатива по прокладке электрического кабеля по дну Черного моря открывают новые перспективы взаимодействия.

Соглашения между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией по доставке возобновляемой энергии на европейские рынки также показывают, что эта перспектива уже обсуждается в политической и практической плоскости.

Реализация этих проектов может позволить Европе диверсифицировать источники и маршруты энергии, а Азербайджану - перейти на новый этап в экспорте энергоресурсов. В то же время развитие Среднего коридора, пересечение маршрутов Восток-Запад и Север-Юг на территории Азербайджана укрепляют позиции нашей страны как логистического и торгового центра.

Главный вывод, вытекающий из дублинских встреч, таков: Азербайджан является партнером, объединяющим энергетические, транспортные возможности и возможности в сфере безопасности, в которых нуждается Европа. Инвестирование Европейским союзом средств в Южный газовый коридор, Средний коридор и коммуникации в области "зеленой" энергии для еще большего расширения этих возможностей отвечает интересам не только Азербайджана, но и Европы в целом.

Суть дублинской дипломатии Президента Ильхама Алиева заключалась именно в том, чтобы довести эту реальность до внимания международных партнеров: Азербайджан - надежный партнер, выполняющий взятые на себя энергетические обязательства, создающий новые связи и заинтересованный в сохранении стабильности в регионе. Как подчеркивал глава государства на различных международных платформах, Азербайджан выступает фактором стабильности и безопасности в регионе. Продолжение этой роли нашей страной в предстоящие годы послужит как нашим национальным интересам, так и расширению сотрудничества между Европой и Азией.

Визит в Дублин еще раз показал, что международный авторитет Азербайджана опирается на конкретные проекты, энергопоставки, транспортные связи и политический диалог. Более четкое осознание Европой этой реальности создает для нашей страны новые экономические возможности и более широкое поле для дипломатического маневра.

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В Дублине обозначили ключевые задачи для будущего Европы 12 ноября 22:40 (UTC+04), В мире 1 326
Уиткофф анонсировал новый раунд трехсторонних переговоров 12 ноября 22:24 (UTC+04), В мире 1 339
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Чехии - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 22:10 (UTC+04), Официальная хроника 5 378
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На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с премьер-министром Армении - ВИДЕО 12 ноября 21:40 (UTC+04), Официальная хроника 9 995
В Турции потерпел крушение военный вертолет 12 ноября 21:38 (UTC+04), В мире 1 408
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в открытии Музея «Ноль отходов» в рамках COP31 - ФОТО 12 ноября 21:26 (UTC+04), Официальная хроника 4 840
Азербайджан и ВБ обсудили приоритеты сотрудничества - ФОТО 12 ноября 20:55 (UTC+04), Экономика 1 472
Азербайджанский боксер примет участие в турнире Papp Cup 2026 12 ноября 20:45 (UTC+04), Спорт 788
Ожидается встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом 12 ноября 20:36 (UTC+04), Официальная хроника 817
Школа будущих пилотов в Габале: Репортаж из учебного центра AZAL - ФОТО 12 ноября 20:29 (UTC+04), Общество 940
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 20:16 (UTC+04), Официальная хроника 7 682
Азербайджан является серьезным фактором стабильности - президент Северной Македонии 12 ноября 20:14 (UTC+04), Политика 1 433
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры участия главы государства в "круглом столе" в рамках 9-го Саммита Европейского политического сообщества - ВИДЕО 12 ноября 20:11 (UTC+04), Официальная хроника 3 334
Состоялись переговоры Путина с представителями президента США 12 ноября 20:04 (UTC+04), В мире 1 407
Президент Ильхам Алиев принял участие в круглом столе в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 19:47 (UTC+04), Официальная хроника 4 943
Azericard представил новое решение на основе искусственного интеллекта и поведенческих данных - ФОТО (R) 12 ноября 19:44 (UTC+04), Экономика 639
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Болгарии - ВИДЕО 12 ноября 19:37 (UTC+04), Официальная хроника 8 976
Азербайджанские каратисты примут участие в турнире в Тбилиси 12 ноября 19:31 (UTC+04), Спорт 754
Массовое ДТП в ОАЭ: есть погибшие и пострадавшие 12 ноября 19:22 (UTC+04), В мире 1 494
Памяти Арифа Мирзоева – "Баха Востока": наследие выдающегося композитора, органиста и пианиста 12 ноября 19:12 (UTC+04), Культура 849
Азербайджан и Турция подписали протокол по совместной учебно-тренировочной деятельности - ФОТО 12 ноября 19:06 (UTC+04), Политика 1 457
В Гааге отметили День Победы Азербайджана - ФОТО 12 ноября 18:57 (UTC+04), Культура 785
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AZAL планирует увеличить число подготавливаемых пилотов 12 ноября 18:37 (UTC+04), Общество 852
Ожидается встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 12 ноября 18:27 (UTC+04), Официальная хроника 4 594
Вселенная Огтая Шихалиева: искусство, которое стало частью архитектурного облика Баку - ФОТО 12 ноября 18:06 (UTC+04), Культура 878
Nvidia объявила о смене генерального директора 12 ноября 17:57 (UTC+04), В мире 1 549
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Азербайджан и Казахстан обсудили совместные меры по сохранению Каспия 12 ноября 17:44 (UTC+04), Политика 1 581
Азербайджан укрепляет позиции транспортного моста между Азией и Европой - польское издание 12 ноября 17:40 (UTC+04), Экономика 1 547
Стажер-пилот AZAL рассказал о ходе летной подготовки 12 ноября 17:27 (UTC+04), Общество 968
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На двух маршрутах в Баку обновили автобусы 12 ноября 17:08 (UTC+04), Общество 3 045
Выход Ирана из ДНЯО и пересмотр оборонной доктрины неизбежны – Совет экспертов 12 ноября 17:01 (UTC+04), В мире 1 589
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Азербайджанская компания приобретет пять самолетов в США 12 ноября 16:35 (UTC+04), Экономика 1 704
АФФА вынесла наказания клубам Второй лиги 12 ноября 16:33 (UTC+04), Спорт 729
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