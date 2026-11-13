Биткоин подешевел

На криптовалютном рынке наблюдается резкое снижение котировок ведущих цифровых активов на фоне усиления давления со стороны продавцов.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные платформы CoinMarketCap, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 6,63% - до 68 801,70 доллара США. За неделю его стоимость снизилась на 8,96%, а за месяц - на 17,76%.

Негативная динамика затронула и другие ведущие криптовалюты. Так, Ethereum потерял 5,75% стоимости и опустился до 1 933,33 доллара, BNB подешевел на 6,32% - до 634,80 доллара, а Zcash снизился на 5,43%, до 932,03 доллара.

Среди остальных цифровых активов Monero за сутки потеряла 8,37% стоимости, опустившись до 525,07 доллара. Bitcoin Cash подешевел на 5,53% - до 217,29 доллара, Bittensor - на 5,25%, до 203,81 доллара, а Quant - на 3,89%, до 158,53 доллара.

Отрицательная динамика наблюдалась и среди обеспеченных золотом криптовалют. PAX Gold (PAXG) снизился на 1,53%, до 3 909,60 доллара, а Tether Gold (XAUT) - на 1,59%, до 3 906,59 доллара.

Индекс CoinMarketCap 20 за последние сутки сократился на 6,13%, составив 138,12 пункта. Рыночная капитализация Bitcoin тем временем снизилась до 1,38 трлн долларов.

По оценкам аналитиков, основными факторами падения могут быть снижение интереса инвесторов к рисковым активам и усиление давления продавцов.

Таким образом, опускание Bitcoin ниже психологически важной отметки в 70 тысяч долларов и одновременное снижение котировок других крупных криптовалют указывают на сохранение негативных настроений на цифровом рынке.