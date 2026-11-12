https://news.day.az/officialchronicle/1873988.html

В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры участия главы государства в "круглом столе" в рамках 9-го Саммита Европейского политического сообщества - ВИДЕО

В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры участия главы государства в "круглом столе" в рамках 9-го Саммита Европейского политического сообщества. Как передает Day.Az, в публикации отмечается: