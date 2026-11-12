https://news.day.az/officialchronicle/1873988.html В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры участия главы государства в "круглом столе" в рамках 9-го Саммита Европейского политического сообщества - ВИДЕО В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры участия главы государства в "круглом столе" в рамках 9-го Саммита Европейского политического сообщества. Как передает Day.Az, в публикации отмечается:
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры участия главы государства в "круглом столе" в рамках 9-го Саммита Европейского политического сообщества - ВИДЕО
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры участия главы государства в "круглом столе" в рамках 9-го Саммита Европейского политического сообщества.
Как передает Day.Az, в публикации отмечается:
"Президент Ильхам Алиев принял участие в "круглом столе" в рамках 9-го Саммита Европейского политического сообщества".
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