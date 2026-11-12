https://news.day.az/world/1873862.html Центр Саудовской Аравии затопило после рекордных осадков - ВИДЕО Около годовой нормы осадков за пару дней выпало в центральной части Саудовской Аравии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Серия наводнений наблюдается в одном из самых засушливых регионов Аравийского полуострова - столичном Эр-Рияде.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Центр Саудовской Аравии затопило после рекордных осадков - ВИДЕО
Около годовой нормы осадков за пару дней выпало в центральной части Саудовской Аравии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Серия наводнений наблюдается в одном из самых засушливых регионов Аравийского полуострова - столичном Эр-Рияде.
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