Молдова намерена расширить энергосотрудничество с Азербайджаном

Молдова заинтересована в расширении энергетического сотрудничества с Азербайджаном, особенно на фоне продолжающихся усилий по диверсификации поставок энергоресурсов.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита Европейского политического сообщества (EPC) в Дублине, сообщает в среду специальный корреспондент Trend, передает Day.Az.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве в энергетической сфере. Энергетика по-прежнему остается серьезной проблемой для всех нас, особенно для Молдовы, несмотря на то что за последние несколько лет страна провела значительные реформы", - сказала она.

Санду выразила надежду, что обсуждения с Азербайджаном позволят определить возможности для сотрудничества и найти практические решения энергетических проблем.

Она также подтвердила поддержку Молдовой мирных инициатив, приветствовав дипломатические переговоры и усилия, направленные на урегулирование конфликтов.

"Мы хотим, чтобы во всех наших странах был мир. И, конечно, я приветствую любые обсуждения и усилия, которые ведут к миру", - сказала президент.