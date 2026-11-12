"Нефтчи" опроверг слухи об уходе Мустафы Сека

Бакинский "Нефтчи" опроверг информацию о том, что главный тренер команды Юрий Вернидуб намерен расстаться с защитником Мустафой Секом.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом редакции заявили в пресс-службе клуба в ответ на соответствующий запрос. Таким образом, появившиеся сообщения о возможном уходе 30-летнего футболиста не соответствуют действительности.

При этом игровая практика сенегальца в нынешнем сезоне существенно сократилась. Сек перешел в "Нефтчи" из португальского "Портимоненсе" в августе 2024 года, подписав трехлетний контракт, который действует до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2024/2025 защитник провел 27 матчей в Мисли Премьер-лиге Азербайджана по футболу, а в сезоне-2025/2026 вышел на поле в 30 встречах. Однако в текущем розыгрыше чемпионата он сыграл лишь дважды, проведя на поле в общей сложности 20 минут.

В матче против "Сумгайыта" 16 августа Сек получил четыре минуты игрового времени, а во встрече с "Карабахом" 17 октября провел на поле 16 минут.

Ранее имя защитника уже связывали с возможным переходом в другой клуб. 28 октября появилась информация об интересе к нему со стороны португальского "Фаренсе", который, по сообщениям СМИ, рассматривает возможность приглашения футболиста по окончании сезона. При этом о каких-либо официальных договоренностях или решении относительно трансфера не объявлялось.

За свою карьеру Сек выступал за итальянские "Лацио", "Рому", "Карпи", "Эмполи", "Новару" и "Ливорно", нидерландский "Алмере Сити", а также португальские "Лейшоэш" и "Портимоненсе". В составе "Нефтчи" защитник играет под 24-м номером.

Напомним, что летом 2026 года Юрий Вернидуб продлил контракт с "Нефтчи" до лета 2028-го.