В Дублине проходит саммит Европейского политического сообщества

В Дублине начинается саммит Европейского политического сообщества (EPC), в котором принимают участие лидеры до 50 стран Европы и других государств-партнеров.

Как сообщает в четверг специальный корреспондент Trend, встреча проходит в Конгресс-центре Дублина под сопредседательством президента Совета Европейского Союза Антониу Кошты и премьер-министра Ирландии Михала Мартина. Канада также приглашена к участию в качестве гостя, передает Day.Az.

Саммит проходит под девизом "Европа - сильная, безопасная и взаимосвязанная". В центре внимания участников - европейская безопасность, война России против Украины, экономическая конкурентоспособность, энергетическая безопасность, развитие транспортной инфраструктуры и укрепление региональной взаимосвязанности.

Особое внимание будет уделено вопросам обороноспособности Европы, противодействию кибератакам, дезинформации и другим гибридным угрозам, а также распределению ответственности за обеспечение европейской безопасности между европейскими странами и США.

Экономическая повестка охватывает развитие инноваций и цифровой инфраструктуры, укрепление транспортных связей, обеспечение доступных и надежных поставок энергии, а также повышение устойчивости европейской экономики к внешним потрясениям.

Саммит EPC объединяет страны ЕС и государства, не входящие в Евросоюз. Европейское политическое сообщество было создано в 2022 году после начала полномасштабной войны России против Украины в качестве площадки для политического диалога и координации между европейскими странами. Формат не предусматривает создания новых институтов ЕС или принятия юридически обязательных решений.

Для Азербайджана участие в саммите имеет особое значение с точки зрения энергетического сотрудничества, мирного процесса на Южном Кавказе и развития транспортной взаимосвязанности. Азербайджан продолжает играть важную роль в диверсификации поставок природного газа в Европу, в частности посредством Южного газового коридора.

Кроме того, на фоне продвижения мирной повестки между Азербайджаном и Арменией перспективы обеспечения долгосрочной стабильности на Южном Кавказе остаются одним из значимых направлений европейской политики в регионе.

Отдельное место занимает развитие Среднего коридора, соединяющего Азию и Европу через Южный Кавказ и открывающего дополнительные возможности для расширения торговых и транспортных связей.

Следующий саммит Европейского политического сообщества планируется провести в Азербайджане в мае 2028 года. Это даст Баку возможность принять лидеров европейских государств и продолжить диалог по вопросам региональной и общеевропейской повестки.

После завершения саммита EPC в Дублине 13 ноября состоится отдельная неформальная встреча лидеров 27 государств - членов Европейского союза.

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