В Шеки задержали шесть человек за вырубку вековых буков - СОВМЕСТНАЯ ОПЕРАЦИЯ - ВИДЕО

В результате совместной операции Министерства внутренних дел и Министерства экологии и природных ресурсов в Шеки задержаны шесть человек, подозреваемых в незаконной вырубке деревьев.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

Отмечается, что в Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступила информация о массовой незаконной вырубке ценных пород деревьев на территории села Киш Шекинского района.

В результате совместных мероприятий Главного управления и Государственной службы экологической безопасности были установлены и задержаны местные жители Гуммат Фейзуллаев, Нюйвар Бабаев, Сархан Гумматов, Талех Абдуллаев, Рустам Магеррамов и Гямло Насирли.

По данным МВД, в ходе расследования установлено, что задержанные незаконно вырубали деревья, перерабатывали древесину и затем продавали ее. При осмотре территории были обнаружены пни более 100 срубленных буковых деревьев. Согласно заключению экспертов, возраст некоторых из них составлял 100-150 лет.

Расследование и контрольные мероприятия продолжаются. Правоохранительные органы принимают меры для предотвращения незаконной вырубки деревьев, установления других причастных лиц и привлечения их к ответственности.

МВД призвало граждан беречь зеленые насаждения и незамедлительно сообщать в полицию о случаях незаконной вырубки, уничтожения или повреждения деревьев.