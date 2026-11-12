Голубая мечеть: армяно-иранский тандем наступает на азербайджанское наследие

Автор: Лейла Таривердиева

Незадолго до праздника Победы в Азербайджане посольство Ирана в Армении запустило ролик, посвященный "персидской" Голубой мечети - единственному уцелевшему памятнику из некогда богатого культурно-исторического и духовного наследия азербайджанского народа. Голубая мечеть пережила геноцид против наследия коренного народа территорий, ныне занимаемых Республикой Армения, потому что армянской стороне было необходимо хотя бы одно доказательство своей "толерантности" и "мультикультуральности". Одним словом, Голубой мечети повезло не разделить участь десятков других мусульманских сакральных памятников и мест поклонения.

За годы конфликта армянская сторона не раз прибегала к помощи южного соседа, когда хотела "достать" Азербайджан. Страна, называющаяся Исламской Республикой, проявляла полное безразличие к судьбе около 70 мечетей, разрушенных на оккупированных территориях, и, тем более, ее не заботило, что произошло с мусульманскими храмами в Армении, которых на начало прошлого века на этой территории было несколько сот. Благодаря этой позиции между Арменией и Ираном сложился удобный тандем. А говоря точнее - сговор. Иранская сторона закрывала глаза на деяния армянских оккупантов, а те делились с соседями добычей, а также позволили наложить руку на духовное наследие азербайджанского народа. Помимо Голубой мечети в Ереване иранизации подверглась и Юхары Говхар-Ага в Шуше. Такое положение иранскую сторону всегда устраивало.

После восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности, в доступности осталась только Голубая мечеть. Этот памятник превращен в инструмент шантажа и объект экспериментов и приложения армянской "толерантности". В помещении храма создан иранский культурный центр, реставрация (если это так можно назвать) была произведена иранской стороной с искажением исторического облика мечети. А накануне произошел вообще вопиющий случай - в помещении мусульманского храма была устроена акция, совершенно немыслимая для духовного учреждения, имеющего свои законы и правила.

Как сообщили армянские СМИ, церемониальному залу Голубой мечети в торжественной обстановке было присвоено имя армянского поэта Егише Чаренца. В открытии памятной доски принял участие вице-президент Ирана Сейед Хамид Пурмохаммади, находящийся в Армении с визитом. В рамках церемонии прошла презентация перевода поэмы Фирдоуси "Шахнаме" на армянский язык. Кроме того, в помещении храма также планируется установка бюста армянского деятеля.

Ничего не имеем против Черенца. Может, он был действительно хорошим поэтом. Но при чем тут мечеть? Что общего у этого литератора с мусульманским храмом? О том, как такое вообще могло прийти в голову, мы не спрашиваем, потому что в голову нашим соседям - и западным, и южным - часто приходят очень странные вещи.

Управление мусульман Кавказа (УМК) высказало свое возмущение устроенным шоу. В заявлении по этому поводу говорится, что УМК, выражая волю мусульман Азербайджана, решительно осуждает проведение в исторической Голубой мечети в Ереване мероприятия, несовместимого с мусульманскими религиозными обрядами, и заявляет о своем категорическом протесте. Данный случай, говорится в заявлении, является проявлением неэтичного отношения к религиозно-духовному наследию Азербайджана, явным актом вандализма и провокацией. "Культурные народы проводят презентации книг в собственных культурных центрах, а не в местах поклонения, принадлежащих другой религии. Устраивать шоу в мечети под видом культурного мероприятия никому не делает чести", - заявило Управление мусульман Кавказа.

Госкомитет по работе с религиозными структурами тоже выступил с заявлением, указав, что присвоение церемониальному залу расположенной в Ереване Голубой мечети имени армянского поэта Егише Чаренца представляет собой очередную попытку искажения историко-культурной идентичности памятника, проявление неуважения к общечеловеческим ценностям, закрепленным в международных конвенциях, а также провокацию, направленную против усилий по формированию атмосферы мира и взаимного доверия.

Начнем с того, что в мечетях строго запрещено устанавливать портреты, картины и скульптуры людей или животных. В исламе действует строгий запрет на изображение живых существ в святых местах. Это известно даже тем, кто ни разу в жизни не посещал мечеть. Но, похоже, арендующие азербайджанский памятник иранские партнеры Армении об этих правилах никогда не слышали.

Интересно было бы узнать, кому принадлежит инициатива этой, с позволения сказать, "культурной" акции. Если идея иранской стороны, тут все понятно. После занесения ряда граждан ИРИ за плохое поведение в черный список в Азербайджане в Тегеране сильно возмутились, даже вызвали в МИД нашего посла и пригрозили ответными мерами. Именно после оглашения списка провокаторов, призывавших к свержению конституционного строя в Азербайджане и прочим радикальным мерам, появился карамельно-умильный ролик о Голубой мечети. Не исключено, что присвоение церемониальному залу мусульманского храма имени армянского поэта и готовность установить там его бюст стали продолжением этих "ответных мер". Не удивимся даже, если саму мечеть решат переименовать назло Азербайджану. В конце концов, не впервой.

Если же идея принадлежит армянской стороне, то тут все совсем плохо. Какое бы ведомство не стояло за этим, там должны понимать, что подобные акции - это прямая провокация, демонстративная и откровенная. Если бы раньше, мы бы не удивлялись. Но сейчас, когда развивается мирный процесс, подобные шаги вызывают недоумение. В Ереване прекрасно знают отношение азербайджанской стороны к вопросу Голубой мечети. О чем они думают и на что рассчитывают, устраивая подобные акции?

Но вернемся к другим нашим соседям - к Ирану. Эта страна отличается странной избирательностью в вопросах, касающихся мечетей, обрядов и всего прочего, что так или иначе связано с религиозной темой. Клерикальные круги ИРИ ревностно следят за всем, что происходит в Азербайджане, дают оценки, на которые не имеют никакого права.

Интересные выводы можно сделать не только на нашем примере. Иран регулярно выступает с резкими заявлениями и осуждением в адрес Израиля на фоне любых обострений вокруг комплекса мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Сколько шума поднимается, сколько грозного негодования высказывается по поводу действий израильских сил безопасности или поселенцев на Храмовой горе, трактующихся иранской стороной как "оскорбление религиозных чувств".

Само собой разумеется, что к местам поклонения любой религии следует относиться уважительно. Но почему Иран никогда не замечал неуважительного отношения к мусульманским святыням со стороны Армении? Десятки мечетей были осквернены и разрушены буквально у него под боком, но это ни разу не вызвало ни одного слова осуждения в адрес Еревана. Подчеркнем - ни разу. МИД Ирана ни разу не пригрозил армянской стороне "ответными мерами" за разрушение мусульманских храмов или превращение их в свинарники.

Между этими двумя всегда царило полное взаимопонимание. Иран включал в список ЮНЕСКО армянские церкви, расположенные на иранской территории, а Армения в качестве ответного подарка дарила ему объекты азербайджанского духовного наследия. Эта участь постигла не только Голубую мечеть.

То же самое было проделано со знаменитой шушинской мечетью Юхары Говхар-Ага.

С 1992 года в полуразрушенной азербайджанской мечети армяне держали скот. После 24 лет осквернения мусульманской святыни, прошедших незалеченными для Ирана, в 2016 году был подписан "договор" с иранской компанией, которой была поручена фальсификация этого исторического памятника. Осуществление этих работ проходило в рамках фонда "Инициативы развития Армении", принадлежащего Рубену Варданяну, и другого сомнительного фонда под названием "Возрождение восточного исторического наследия". Оккупированные территории уже рассматривались армянской стороной как "восточная Армения", и иранская сторона была совсем не против получить от этого свою выгоду.

Фальсификация памятника началась в 2017 году и завершилась в 2019 году. Присутствовавший на мероприятии министр культуры Армении назвал подвергшийся вандализму памятник "символом армяно-иранской дружбы". Юхары Говхар-Ага, разрушенная и оскверненная оккупантами, должна была стать еще одним символом несуществующей в природе армянской "толерантности". Как и Голубая мечеть в Ереване, которая подверглась не менее глубоким фальсификациям и служит сейчас инструментом пропаганды для Еревана. К сожалению, вернуть Голубой мечети исторический облик и восстановить справедливость Азербайджан пока что не имеет возможности. Карабахским мечетям повезло больше. Специалистам пришлось немало потрудиться, чтобы ликвидировать последствия иранизации и искажений, допущенных при так называемой реставрации памятника, и вернуть ему истинный облик. Благодаря Фонду Гейдара Алиева, мечеть была восстановлена и сейчас величественно украшает собой Шушу.

Теперь в мечети в Ереване появился церемониальный зал имени поэта, там же установят его бюст. Контора под названием центр иранской культуры там уже есть. И это очень странно. Вспомнилось, как в 90-х проиранские группировки буквально выкинули реставраторов из помещения одной из недействующих мечетей Баку. Причиной истерики было размещение в помещении мечети произведений искусства - изображений и скульптур, над которыми работали специалисты. Кого следует выкинуть из ереванской мечети за допущенные сегодня нарушения?

В армянских СМИ за сентябрь 2014 год можно встретить любопытную новость. Ряд общественных организаций Игдыра обратился по поводу разрешения провести пятничный намаз в этом храме. Эта инициатива вызвала беспокойство иранских хозяев памятника. Служитель мечети заявил журналистам, что "двери мечети открыты для всех, если они подчиняются особой программе, действующей в мечети более 20 лет, религиозным обрядам и иранским законам".

Какие особые правила установили новые хозяева "персидской" мечети в Ереване и как их могли нарушить турецкие верующие, не сообщалось. Но пятничный намаз в Голубой мечети не состоялся...