Обрушение здания в Нью-Йорке, есть погибшие - ВИДЕО

В Нью-Йорке обрушилось трехэтажное жилое здание. По последним данным, погибли по меньшей мере два человека, 17 пострадали, среди них семеро детей. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По меньшей мере два человека погибли в результате обрушения трехэтажного здания <...> в Нью-Йорке в среду днем <...> около 16:00", - говорится в сообщении.

По последним данным, четверо пострадавших - в критическом состоянии и 12 - в стабильном.

В настоящее время идет разбор завалов. По словам представителя департамента полиции Нью-Йорка, спасатели не располагают полной информацией о том, сколько человек могут находиться под завалами.