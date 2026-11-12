https://news.day.az/society/1873834.html

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону

Выплата пенсий за ноябрь в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе запланирована на 13 ноября. Об этом Day.Az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана. Отмечается, что пенсии лицам, имеющим право на льготных условиях, в этом месяце также будут выплачены согласно графику.