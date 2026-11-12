https://news.day.az/society/1873834.html Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону Выплата пенсий за ноябрь в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе запланирована на 13 ноября. Об этом Day.Az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана. Отмечается, что пенсии лицам, имеющим право на льготных условиях, в этом месяце также будут выплачены согласно графику.
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
Выплата пенсий за ноябрь в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе запланирована на 13 ноября.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Отмечается, что пенсии лицам, имеющим право на льготных условиях, в этом месяце также будут выплачены согласно графику.
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