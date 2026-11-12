https://news.day.az/economy/1873833.html В Азербайджане спрогнозировали рост ненефтяного ВВП В бюджете Азербайджана на 2027 год заложен реальный рост ненефтяного ВВП на 4,4 процента.

В Азербайджане спрогнозировали рост ненефтяного ВВП

Экономика, 12 ноября 2026 12:16 (UTC +04:00) 404
В Азербайджане спрогнозировали рост ненефтяного ВВП

В бюджете Азербайджана на 2027 год заложен реальный рост ненефтяного ВВП на 4,4 процента.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра финансов Азербайджана Гималай Мамишов в ходе совместного заседания трех комитетов Милли Меджлиса, посвященного обсуждению законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год".

По его словам, при расчете государственного и сводного бюджетов на следующий год учитывались макроэкономические прогнозные показатели, в том числе среднегодовая экспортная цена одного барреля сырой нефти на уровне 65 долларов США, среднегодовая инфляция в размере 5,3 процента и курс маната на уровне 1,7 маната за доллар США.

 

В основу расчетов также заложен прогноз реального роста валового внутреннего продукта на 2,7 процента, а ненефтяного ВВП - на 4,4 процента.

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Азербайджанская нефть изменилась в цене 11 ноября 10:25 (UTC+04), Экономика 916
Пезешкиан отметил значение саммита лидеров COP31 для региона 11 ноября 10:24 (UTC+04), В мире 922
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Иран объявил ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями 11 ноября 09:56 (UTC+04), В мире 910
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