В Азербайджане предупредили о прокате авто новичкам

В последнее время в социальных сетях активно обсуждают предложения компаний, сдающих автомобили в аренду лицам, не имеющим водительских удостоверений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, некоторые компании по прокату автомобилей считают достаточным условием для предоставления транспортного средства достижение клиентом 18-летнего возраста. На вопросы о том, могут ли арендовать автомобили люди без водительского опыта, представители компаний отвечают, что предварительно проверяют навыки вождения клиентов.

Однако такой подход вызывает серьезные опасения с точки зрения безопасности дорожного движения. Возникают вопросы о том, насколько компании, предоставляющие автомобили неопытным водителям, учитывают возможные риски и требования законодательства.

В связи с этим Главное управление Государственной дорожной полиции также предупредило компании, занимающиеся прокатом автомобилей. В ведомстве подчеркнули, что при сдаче автомобиля в аренду недостаточно проверить лишь наличие у клиента водительского удостоверения. Компании также должны обращать внимание на то, обладает ли человек достаточным опытом вождения для безопасного управления транспортным средством.