В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о противоречии между голосованием Армении в ООН и памятником Нжде в Ереване.

Day.Az представляет публикацию:

Армения официально поддержала в ООН разработанную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Дипломаты нажали правильные кнопки и торжественно проголосовали "за".

Казалось бы, отличная новость! Но ровно до тех пор, пока не вспоминаешь, что в центре Еревана стоит шестиметровая бронзовая фигура Гарегина Нжде. Того самого, кто в войну не просто "был сложным историческим персонажем", а вполне конкретно сотрудничал с Третьим рейхом, помогал создавать Армянский легион и выдавал перлы вроде "кто умирает за Германию - умирает за Армению".

В итоге получается удивительная картина: в Нью-Йорке - "мы против фашизма", а в центре столицы - "это наша национальная память, не трогайте". Одной рукой голосуют против героизации, другой - полируют постамент коллаборационисту. Ну что ж, мастерство двойных стандартов отточено до блеска.

Самое удобное в этой истории - сам памятник. Он не "краснеет" и не орет цитаты 1940-х. Просто стоит, молчит и делает вид, что ничего такого. А дипломаты тем временем продолжают изображать принципиальность...

В общем, схема рабочая: нажми правильную кнопку - получи статус. А бронзовый товарищ пусть себе стоит. Он же ничего не скажет.