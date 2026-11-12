Автомобиль въехал в группу людей в Германии

Автомобиль наехал на скопление людей в городе Ронненберг (федеральная земля Нижняя Саксония), три человека пострадали. Об этом сообщила местная полиция соседнего города Ганновер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел вечером в среду на улице "Ам-Шпортпарк". Двое из пострадавших были госпитализированы, один из них получил серьезные травмы.

Виновник происшествия скрылся с места инцидента. Полиция ведет его розыск, мотивы его действий пока не установлены. Как пишет агентство DPA, инциденту могла предшествовать ссора.