https://news.day.az/world/1873857.html Автомобиль въехал в группу людей в Германии Автомобиль наехал на скопление людей в городе Ронненберг (федеральная земля Нижняя Саксония), три человека пострадали. Об этом сообщила местная полиция соседнего города Ганновер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Инцидент произошел вечером в среду на улице "Ам-Шпортпарк".
Автомобиль въехал в группу людей в Германии
Автомобиль наехал на скопление людей в городе Ронненберг (федеральная земля Нижняя Саксония), три человека пострадали. Об этом сообщила местная полиция соседнего города Ганновер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел вечером в среду на улице "Ам-Шпортпарк". Двое из пострадавших были госпитализированы, один из них получил серьезные травмы.
Виновник происшествия скрылся с места инцидента. Полиция ведет его розыск, мотивы его действий пока не установлены. Как пишет агентство DPA, инциденту могла предшествовать ссора.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре