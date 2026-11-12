Тело композитора Арифа Мирзоева доставят из Германии в Азербайджан

Азербайджанский композитор, пианист и органист, заслуженный артист Ариф Мирзоев, проживавший в Германии, скончался в возрасте 83 лет. В настоящее время ведется работа по доставке его тела на родину.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Отмечается, что Ариф Мирзоев родился в 1944 году в Баку. Он обучался композиции в классе Гара Гараева в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли (ныне - Бакинская музыкальная академия). Долгое время жил в Москве, а затем переехал в Германию, где продолжил творческую деятельность. Там он также активно участвовал в жизни диаспоры, последовательно работая над популяризацией правды об Азербайджане, сохранением и продвижением национальных и духовных ценностей.

Ариф Мирзоев заложил основы религиозно-мемориальной, органной и полифонической музыки в азербайджанской музыкальной культуре. Известный как один из мастеров полистилистики в современной музыке, он оставил богатое творческое наследие, в котором своеобразно соединил восточную культуру и западную классическую полифонию.

Немецкие и российские коллеги называли композитора "Иоганном Себастьяном Бахом Востока". Он был удостоен международной медали "Наследники Иоганна Себастьяна Баха", а также выступил одним из жертвователей Органной библиотеки имени Робина Ленгли.

Ариф Мирзоев принимал участие в V Всемирном конгрессе азербайджанцев, состоявшемся в 2022 году в городе Шуша. В 2024 году, по случаю 80-летия и в знак признания его заслуг, он был награжден медалью Азербайджанской Республики "За заслуги в области деятельности диаспоры".

Отмечается, что Фонд поддержки азербайджанской диаспоры при Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой и Альянс азербайджанцев Германии прилагают необходимые усилия для доставки тела покойного в Азербайджан.