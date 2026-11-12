"Гянджа" примет непобежденного лидера Кубка Европы ФИБА

Сегодня баскетбольная "Гянджа" проведет шестой матч группового этапа Кубка Европы ФИБА. Азербайджанская команда примет турецкий "Эсенлер Эрокспор", который пока не потерпел ни одного поражения в турнире.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча состоится во Дворце спорта Гянджи и начнется в 19:00 по бакинскому времени.

После пяти туров "Эсенлер Эрокспор" возглавляет группу C с десятью очками, тогда как "Гянджа", набравшая пять баллов, занимает шестое, последнее место. В первом круге турецкий клуб одержал уверенную домашнюю победу со счетом 92:63.

Единственный успех азербайджанской команды связан с домашним матчем против португальского "Спортинга", завершившимся со счетом 69:67. В остальных встречах "Гянджа" уступила румынской "Университате Крайова" (96:105), греческому "Колоссосу" (62:80) и "Эсенлер Эрокспору" (63:92), а также получила техническое поражение от болгарского "Рилски Спортиста" (0:20).