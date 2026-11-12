https://news.day.az/sport/1873861.html "Зиря" раскрыл планы на паузу в чемпионате Азербайджана Футбольный клуб "Зиря" определился с планами на международную паузу, связанную с матчами национальных сборных. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Fanat.az, пресс-секретарь клуба Эльмар Абдуллазаде рассказал, что команда уже вернулась к тренировочному процессу, однако товарищеские встречи в ее планы не входят.

"Зиря" раскрыл планы на паузу в чемпионате Азербайджана

Спорт, 12 ноября 2026 15:00 (UTC +04:00) 210
"Зиря" раскрыл планы на паузу в чемпионате Азербайджана

Футбольный клуб "Зиря" определился с планами на международную паузу, связанную с матчами национальных сборных.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Fanat.az, пресс-секретарь клуба Эльмар Абдуллазаде рассказал, что команда уже вернулась к тренировочному процессу, однако товарищеские встречи в ее планы не входят.

"Команде предоставили три дня отдыха. Со вчерашнего дня мы возобновили тренировки. Проведение контрольного матча не запланировано", - сообщил Абдуллазаде.

После международной паузы "Зиря" проведет ближайший матч Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу 20 ноября. Соперником команды в выездной встрече станет "Имишли".

В настоящее время "Зиря" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

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