https://news.day.az/society/1873880.html Почасовая оплата позволит азербайджанцам увеличить свои доходы В Азербайджане планируется внедрить систему почасовой оплаты труда и почасовой минимальной заработной платы. Как передает Day.Az, об этом заявил Trend депутат, член комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Вугар Байрамов.

Почасовая оплата позволит азербайджанцам увеличить свои доходы

Общество, 12 ноября 2026 14:42 (UTC +04:00) 263
Почасовая оплата позволит азербайджанцам увеличить свои доходы

В Азербайджане планируется внедрить систему почасовой оплаты труда и почасовой минимальной заработной платы.

Как передает Day.Az, об этом заявил Trend депутат, член комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Вугар Байрамов.

По словам депутата, новый механизм позволит повысить уровень оплаты труда граждан, работающих на почасовой основе, а также даст им возможность увеличивать свои доходы за счет работы в нескольких местах.

"Основная цель заключается в обеспечении почасового расчета заработной платы в соответствии с мировой практикой, а также в создании соответствующего механизма оплаты труда и заключения трудовых договоров для граждан, работающих на почасовой основе.

Одним из наиболее важных моментов предлагаемых изменений является то, что почасовая минимальная заработная плата не будет определяться путем деления среднемесячной зарплаты на количество рабочих часов в месяц. Иными словами, почасовая минимальная зарплата не будет рассчитываться простым делением среднемесячной заработной платы на количество рабочих часов в течение месяца. При этом будут применяться коэффициенты и установлены соответствующие критерии", - сообщил депутат.

Он добавил, что такой подход позволит установить более высокий размер почасовой минимальной заработной платы и обеспечит гражданам, работающим по этой системе, возможность получать больший доход.

"Новый механизм также позволит гражданам работать в нескольких местах. Это даст возможность увеличить их ежемесячные доходы. Как более высокий размер почасовой минимальной заработной платы, так и возможность работать в нескольких местах создадут условия для получения более высокой заработной платы и увеличения доходов", - подчеркнул В. Байрамов.

Отметим, что с 1 марта 2027 года в Азербайджане будет введена система почасовой оплаты труда и минимальной почасовой заработной платы.

Почасовая минимальная заработная плата может обеспечить равный и справедливый подход к оплате труда работников сельского хозяйства, общественного питания, туризма, бытового обслуживания, транспортных услуг и сферы информационных технологий.

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