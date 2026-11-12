https://news.day.az/economy/1873883.html

Болгария хочет получить как можно больше газа из Азербайджана - премьер-министр

Болгария хочет получить как можно больше газа из Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом заявил, отвечая на вопрос Trend, премьер-министр Болгарии Румен Радев на полях саммита Европейского политического сообщества (EPC) в Дублине.