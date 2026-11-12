Европарламент выступил за диверсификацию поставок энергоресурсов

Диверсификация поставок энергоресурсов остается одним из главных приоритетов Европейского союза в стремлении снизить расходы домохозяйств и бизнеса на энергию и укрепить энергетическую безопасность.

Как передает Day.Az, об этом заявила председатель Европейского парламента Роберта Метсола, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита Европейского политического сообщества (EPC) в Дублине, сообщает специальный корреспондент Trend.

По ее словам, ЕС продолжит работать над обеспечением более доступных поставок энергоресурсов в рамках своей стратегии диверсификации.

"Что касается энергетики, мы продолжим работать, в том числе со стороны Европейского парламента, над тем, чтобы снизить счета за энергию для семей и предприятий. Именно поэтому наша стратегия всегда заключалась в диверсификации поставок", - сказала она.

Метсола также отметила важность сотрудничества с международными партнерами, указав, что недавний саммит ЕС и Канады принес положительные результаты, которые стороны теперь рассчитывают воплотить в конкретные шаги.

Кроме того, она подчеркнула необходимость единой позиции Европы по Украине, отметив, что последовательная и согласованная позиция имеет ключевое значение для поддержки усилий по достижению справедливого, устойчивого и долгосрочного мира.

Отметим, что в столице Ирландии Дублине проходит 9-й саммит Европейского политического сообщества (EPC), объединяющий лидеров почти 50 европейских стран и других государств-партнеров.

Встреча проходит в Дублинском конференц-центре под сопредседательством председателя Европейского совета Антониу Кошты и премьер-министра Ирландии Михала Мартина. Саммит проводится под девизом "Европа - сильная, безопасная и взаимосвязанная".

В числе ключевых тем повестки - безопасность Европы, война России против Украины, экономическая конкурентоспособность, энергетическая безопасность, развитие транспортной инфраструктуры и укрепление региональной взаимосвязанности.

Особое внимание будет уделено оборонным возможностям Европы, противодействию кибератакам, дезинформации и другим гибридным угрозам, а также распределению ответственности за обеспечение европейской безопасности между европейскими странами и США.

Экономическая повестка включает развитие инноваций и цифровой инфраструктуры, укрепление транспортных связей, обеспечение доступных и надежных поставок энергоресурсов, а также повышение устойчивости европейской экономики к внешним потрясениям.

Европейское политическое сообщество было создано в 2022 году после начала российско-украинской войны в качестве платформы для политического диалога и координации между европейскими странами.

Для Азербайджана участие в саммите имеет особое значение с точки зрения энергетического сотрудничества, мирного процесса на Южном Кавказе и развития транспортной взаимосвязанности.

Следующий саммит EPC запланирован на май 2028 года в Азербайджане. Это предоставит Баку возможность принять европейских лидеров и продолжить диалог по региональным вопросам и более широкой европейской повестке.

После завершения саммита Европейского политического сообщества в Дублине 13 ноября состоится отдельная неформальная встреча лидеров 27 государств - членов Европейского союза.