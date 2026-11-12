Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с Президентом Украины - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Премьер-министра Ирландии Михола Мартина и президента Совета Европейского Союза Антониу Кошты находится с визитом в Ирландии для участия в 9-м саммите Европейского политического сообщества.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 12 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Дублине с Президентом Украины Володимиром Зеленским.
Президент Украины поздравил главу государства с Днем Победы и 12 Ноября - Днем Конституции.
На встрече были с удовлетворением отмечены визит Президента Володимира Зеленского в Азербайджан и состоявшиеся в ходе него дискуссии.
Обсуждались перспективы развития торгово-экономических отношений между нашими странами, в том числе экономических связей по линии частного сектора, состоялся обмен мнениями по вопросу взаимных визитов делегаций.
Президент Володимир Зеленский выразил благодарность Азербайджану за гуманитарную помощь Украине, особенно за поддержку в вопросах поставки электрооборудования.
В ходе беседы было отмечено, что Украина с большим интересом следит за проводимыми Азербайджаном в постконфликтный период восстановительными и строительными работами в Карабахе и Восточном Зангезуре. В этой связи было подчеркнуто, что опыт нашей страны может иметь важное значение и для Украины.
На встрече президенты Азербайджана и Украины также провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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