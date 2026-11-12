https://news.day.az/society/1873974.html AZAL планирует увеличить число подготавливаемых пилотов Центр подготовки летного состава авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), расположенный в Габале, планирует расширить возможности подготовки местных пилотов, увеличить количество учебных самолетов и инструкторов.

AZAL планирует увеличить число подготавливаемых пилотов

Общество, 12 ноября 2026 18:37 (UTC +04:00) 398
AZAL планирует увеличить число подготавливаемых пилотов

Центр подготовки летного состава авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), расположенный в Габале, планирует расширить возможности подготовки местных пилотов, увеличить количество учебных самолетов и инструкторов.

Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель начальника Центра Сеймур Гулиев в беседе с журналистами в Габале, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, в настоящее время учебный парк Центра насчитывает пять самолетов типа Cessna 172S. До конца этого года планируется доставить в Азербайджан еще один самолет такого типа. В 2027-2028 годах предполагается увеличить количество самолетов Cessna до более чем 10.

"Наш главный приоритет - подготовка местных кадров. Расширение парка самолетов значительно увеличит возможности подготовки пилотов в стране", - отметил он.

С. Гулиев сообщил, что благодаря имеющимся самолетам и потенциалу инструкторского состава в настоящее время Центр может ежегодно подготавливать 16 пилотов. Цель Центра на ближайшие годы - довести этот показатель до 60 человек в год.

Он добавил, что в настоящее время четыре инструктора проходят соответствующие курсы подготовки в Турции. Ожидается, что с их привлечением к работе с января общее число инструкторов в Центре достигнет восьми человек. Кроме того, в 2027-2028 годах планируется подготовить в общей сложности 19 новых инструкторов.

По словам заместителя начальника Центра, важное место в подготовке пилотов занимают также тренировки на симуляторах. В настоящее время симулятор находится в Национальной академии авиации, где проводятся соответствующие занятия.

"В процессе подготовки пилотов используются тренировки на симуляторах. Это важно для адаптации будущих пилотов к различным условиям полета и приобретения необходимых навыков", - сказал он.

С. Гулиев отметил, что в Центре проводится подготовка пилотов для однодвигательных (SEP) и двухдвигательных (MEP) воздушных судов. "В качестве примера однодвигательных самолетов можно привести Cessna 172S. Кроме того, проведены переговоры по вопросу приобретения новых самолетов типа Diamond. Согласно планам, в 2027 году предполагается ввести в эксплуатацию один самолет Diamond и один симулятор для воздушных судов этого типа", - сказал он.

Он также сообщил, что подготовка пилотов осуществляется по модульной и интегрированной программам. "В рамках модульной программы кандидаты сначала сдают девять экзаменов, после чего получают лицензию частного пилота (PPL). Переход к следующим этапам может осуществляться позднее в зависимости от возможностей кандидата пройти соответствующую подготовку", - отметил С. Гулиев.

По его словам, главная особенность модульной программы заключается в поэтапной организации обучения. Сначала кандидат получает лицензию частного пилота (PPL), а затем проходит остальные этапы, необходимые для получения лицензии коммерческого пилота (CPL).

С. Гулиев отметил, что общее количество летных часов, необходимых для получения лицензии коммерческого пилота, составляет 210 часов и зависит от программы подготовки. После завершения этих этапов пилот может получить соответствующее свидетельство.

Он также подчеркнул важность подготовки по выполнению полетов по приборам (IR - Instrument Rating). Данная подготовка позволяет пилотам выполнять полеты в условиях ограниченной видимости, облачности, сложных метеорологических условиях, ориентируясь преимущественно на показания бортовых приборов. "Ранее для подготовки инструкторов по выполнению полетов по приборам нашим пилотам приходилось выезжать за рубеж. Однако в 2026 году Центр получил соответствующие полномочия в этом направлении. Теперь пилотов, отвечающих всем требованиям, можно готовить внутри страны и присваивать им соответствующий статус инструктора", - сказал он.

С. Гулиев добавил, что расширение этих возможностей будет способствовать подготовке местных авиационных специалистов, снижению зависимости от зарубежного обучения и укреплению кадрового потенциала страны в сфере авиации.

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