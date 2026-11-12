В учебном центре AZAL в Габале подготовлены 17 пилотов

В Центре подготовки летного состава авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), расположенном в Габале, с 2024 года подготовили 17 пилотов для пассажирской авиакомпании.

Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель начальника Центра подготовки летного состава Сеймур Гулиев журналистам в Габале, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, в 2024 году Центр подготовки летного состава получил статус учебной организации. Этот статус имеет важное значение с точки зрения расширения возможностей подготовки местных летных кадров.

С. Гулиев сообщил, что в настоящее время в Габалинском международном аэропорту проходит обучение 41 пилот-стажер.

"В парке воздушных судов Центра насчитывается пять самолетов типа Cessna. До конца года планируется пополнение парка еще одним таким воздушным судном", - сказал он.

С. Гулиев отметил, что увеличение количества воздушных судов расширит возможности обучения и будет способствовать подготовке местных летных кадров.