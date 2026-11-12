Президент Монтенегро посетит Азербайджан
Президент Монтенегро Яков Милатович заявил, что рассчитывает посетить Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита Европейского политического сообщества (EPC) в Дублине, сообщает специальный корреспондент Trend.
По его словам, офис президента Монтенегро поддерживает контакты с Азербайджаном для согласования даты визита. Милатович отметил, что мог бы посетить Баку в рамках Глобального Бакинского форума, однако конкретные сроки поездки пока не определены.
Говоря о туристических связях между двумя странами, президент Монтенегро подчеркнул, что Азербайджан входит в число стран, откуда в Монтенегро приезжают туристы. Он также отметил важную роль туризма в экономике Монтенегро и выразил надежду на дальнейшее развитие контактов между странами в этой сфере.
"Монтенегро - прекрасная страна. Мы являемся туристическим направлением. К нам приезжают туристы из Азербайджана, а также из многих других стран мира. Туризм составляет значительную часть нашей экономики. Мы открыты для всех, поэтому приезжайте к нам в гости", - сказал он.
Отметим, что в столице Ирландии Дублине проходит 9-й саммит Европейского политического сообщества (EPC), объединяющий лидеров почти 50 европейских стран и других государств-партнеров.
Встреча проходит в Дублинском конференц-центре под сопредседательством председателя Европейского совета Антониу Кошты и премьер-министра Ирландии Михала Мартина. Саммит проводится под девизом "Европа - сильная, безопасная и взаимосвязанная".
В числе ключевых тем повестки - безопасность Европы, война России против Украины, экономическая конкурентоспособность, энергетическая безопасность, развитие транспортной инфраструктуры и укрепление региональной взаимосвязанности.
Особое внимание будет уделено оборонным возможностям Европы, противодействию кибератакам, дезинформации и другим гибридным угрозам, а также распределению ответственности за обеспечение европейской безопасности между европейскими странами и США.
Экономическая повестка включает развитие инноваций и цифровой инфраструктуры, укрепление транспортных связей, обеспечение доступных и надежных поставок энергоресурсов, а также повышение устойчивости европейской экономики к внешним потрясениям.
Европейское политическое сообщество было создано в 2022 году после начала российско-украинской войны в качестве платформы для политического диалога и координации между европейскими странами.
Для Азербайджана участие в саммите имеет особое значение с точки зрения энергетического сотрудничества, мирного процесса на Южном Кавказе и развития транспортной взаимосвязанности.
Очередной саммит EPC запланирован на май 2028 года в Азербайджане. Это предоставит Баку возможность принять европейских лидеров и продолжить диалог по региональным вопросам и более широкой европейской повестке.
После завершения саммита Европейского политического сообщества в Дублине 13 ноября состоится отдельная неформальная встреча лидеров 27 государств - членов Европейского союза.
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