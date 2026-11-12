https://news.day.az/politics/1873904.html Теймур Мусаев назначен председателем Комиссии по защите прав детей Обновлен состав Комиссии по защите прав детей при Кабинете министров Азербайджана. Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов. Согласно решению, на посту председателя комиссии Али Ахмедов заменен Теймуром Мусаевым.
Теймур Мусаев назначен председателем Комиссии по защите прав детей
Обновлен состав Комиссии по защите прав детей при Кабинете министров Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, на посту председателя комиссии Али Ахмедов заменен Теймуром Мусаевым.
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