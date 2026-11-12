"Манчестер Юнайтед" уволил Майкла Каррика

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" отправил в отставку главного тренера Майкла Каррика. Решение вступило в силу немедленно.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

По его информации, руководство английского клуба приняло окончательное решение о прекращении сотрудничества с 45-летним специалистом. Информацию также подтвердил журналист Энди Миттен.

Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне. После десяти туров Английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" набрал восемь очков и занимает 18-е место в зоне вылета. В последнем матче чемпионата манкунианцы сыграли вничью с "Астон Виллой" (4:4).

Каррик возглавил команду в январе 2026 года после ухода Рубена Аморима. Под его руководством "Юнайтед" завершил предыдущий сезон на третьем месте и получил путевку в Лигу чемпионов. В мае специалист подписал полноценный контракт до 2028 года.

Основным претендентом на освободившийся пост считается главный тренер сборной США Маурисио Почеттино. По информации британских СМИ, стороны уже достигли принципиальной договоренности, однако назначение аргентинского специалиста пока не объявлено.