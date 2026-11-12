Литва надеется на устойчивый мир между Азербайджаном и Арменией - Президент Литвы

Литва надеется на устойчивый мир между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az, об этом заявил, отвечая на вопрос Trend, Президент Литвы Гитанас Науседа на полях саммита Европейского политического сообщества (EPC) в Дублине.

По его словам, усилия Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна привели к хорошим результатам, и теперь важно, чтобы отношения между двумя странами продолжали улучшаться.

"Прежде всего, я приветствую усилия двух лидеров - премьер-министра Пашиняна и Президента Ильхама Алиева. Считаю, что они привели к очень хорошему результату, и теперь между двумя странами установился мир. Надеюсь, что в будущем отношения между ними будут улучшаться", - сказал Науседа.

Он также отметил, что Литва традиционно поддерживает сбалансированный подход в отношениях с обеими странами Южного Кавказа. По его словам, опыт Литвы свидетельствует о том, что европейская интеграция и достижение высокого уровня экономического развития вполне возможны.

Отметим, что в столице Ирландии Дублине проходит 9-й саммит Европейского политического сообщества (EPC), объединяющий лидеров почти 50 европейских стран и других государств-партнеров.

Встреча проходит в Дублинском конференц-центре под сопредседательством председателя Европейского совета Антониу Кошты и премьер-министра Ирландии Михала Мартина. Саммит проводится под девизом "Европа - сильная, безопасная и взаимосвязанная".

В числе ключевых тем повестки - безопасность Европы, война России против Украины, экономическая конкурентоспособность, энергетическая безопасность, развитие транспортной инфраструктуры и укрепление региональной взаимосвязанности.

Особое внимание будет уделено оборонным возможностям Европы, противодействию кибератакам, дезинформации и другим гибридным угрозам, а также распределению ответственности за обеспечение европейской безопасности между европейскими странами и США.

Экономическая повестка включает развитие инноваций и цифровой инфраструктуры, укрепление транспортных связей, обеспечение доступных и надежных поставок энергоресурсов, а также повышение устойчивости европейской экономики к внешним потрясениям.

Европейское политическое сообщество было создано в 2022 году после начала российско-украинской войны в качестве платформы для политического диалога и координации между европейскими странами.

Для Азербайджана участие в саммите имеет особое значение с точки зрения энергетического сотрудничества, мирного процесса на Южном Кавказе и развития транспортной взаимосвязанности.

Следующий саммит EPC запланирован на май 2028 года в Азербайджане. Это предоставит Баку возможность принять европейских лидеров и продолжить диалог по региональным вопросам и более широкой европейской повестке.

После завершения саммита Европейского политического сообщества в Дублине 13 ноября состоится отдельная неформальная встреча лидеров 27 государств - членов Европейского союза.