В Баку задержали водителя, сбившего брата ради шутки - ВИДЕО

Полиция провела расследование в связи с видеокадрами, распространившимися в социальных сетях, на которых водитель намеренно сбивает пешехода автомобилем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в ходе расследования было установлено, что инцидент произошел на территории Сабунчинского района, а водителем, запечатленным на видео, оказался 23-летний С. Гёюшов. Также выяснилось, что сбитый автомобилем человек приходится водителю родным братом, а инцидент был устроен в шутку.

С. Гёюшов был задержан полицией Сабунчинского района. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, который направлен в суд для принятия решения.