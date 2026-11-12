Банк ABB представил онлайн-журнал DigiLife! (R)

Банк ABB представил еще один цифровой проект - онлайн-журнал DigiLife. Новая платформа, объединяющая полезную информацию, интересные мнения и личный опыт на самые разные темы, предоставляет каждому возможность стать не только читателем, но и автором.

Главная особенность DigiLife заключается в том, что платформа объединяет людей разных профессий и интересов, предоставляя им возможность выступать как в роли читателей, так и авторов. DigiLife - это цифровое пространство, где можно получать полезную информацию, делиться знаниями и опытом, знакомиться с различными точками зрения, открывать для себя новые идеи и формировать виртуальное сообщество единомышленников.

В онлайн-журнале публикуются разнообразные материалы на темы финансов, технологий, бизнеса, карьеры, личностного развития, образа жизни и многих других направлений. Здесь читатели могут знакомиться с мнениями и опытом других людей, комментировать публикации, а также писать собственные статьи и делиться своим опытом.

Предполагается, что DigiLife будет развиваться как открытая цифровая платформа, доступная каждому.

Цель проекта - сделать полезный контент доступным для более широкой аудитории, способствовать повышению уровня знаний и мотивировать людей делиться своими знаниями и опытом.

Реализуя проект DigiLife, Банк ABB открывает новое направление в развитии цифровых сервисов и стремится привнести дополнительную ценность в повседневную жизнь клиентов, выступая для них партнером не только в финансовых вопросах, но и в сфере образа жизни.

Познакомиться с онлайн-журналом, а также стать одним из авторов DigiLife можно по ссылке.

Посмотреть видеоролик о журнале можно здесь.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях.