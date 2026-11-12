https://news.day.az/officialchronicle/1873910.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в пленарной сессии открытия 9-го cаммита Европейского политического сообщества - ФОТО В столице Ирландии Дублине проходит открытие пленарной сессии 9-го Саммита Европейского политического сообщества. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, сообщает в четверг специальный корреспондент Trend. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принимает участие в пленарной сессии открытия 9-го cаммита Европейского политического сообщества - ФОТО
В столице Ирландии Дублине проходит пленарная сессия открытия 9-го cаммита Европейского политического сообщества.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Новость обновляется
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