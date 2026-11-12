Науседа подчеркнул роль Азербайджана в энергоснабжении Европы

Развитие транспортной и энергетической взаимосвязанности между Европой и Южным Кавказом имеет важное значение для формирования надежной системы энергоснабжения.

Как передает Day.Az, об этом заявил, отвечая на вопрос Trend, Президент Литвы Гитанас Науседа на полях саммита Европейского политического сообщества (EPC) в Дублине.

Комментируя значение Среднего коридора для укрепления связей между Южным Кавказом и Европой, он отметил, что процесс развития взаимосвязанности продолжается и Литва поддерживает соответствующие проекты.

"Мы поддерживаем все проекты по развитию взаимосвязанности. Конечно, сейчас мы больше говорим о взаимосвязанности внутри Европы, особенно о связях между странами Балтии. Однако для создания надежной системы энергоснабжения очень важно и участие наших партнеров, находящихся несколько дальше от Европы", - сказал Науседа.

По его словам, развитие энергетических коридоров отвечает взаимным интересам Азербайджана и европейских стран.

"Я считаю, что это двусторонний процесс. И Азербайджан, и Европа заинтересованы в создании эффективных и устойчиво функционирующих энергетических коридоров", - подчеркнул президент Литвы.

Отметим, что в столице Ирландии Дублине проходит 9-й саммит Европейского политического сообщества (EPC), объединяющий лидеров почти 50 европейских стран и других государств-партнеров.

Встреча проходит в Дублинском конференц-центре под сопредседательством председателя Европейского совета Антониу Кошты и премьер-министра Ирландии Михола Мартина. Саммит проводится под девизом "Европа - сильная, безопасная и взаимосвязанная".

В числе ключевых тем повестки - безопасность Европы, война России против Украины, экономическая конкурентоспособность, энергетическая безопасность, развитие транспортной инфраструктуры и укрепление региональной взаимосвязанности.

Особое внимание будет уделено оборонным возможностям Европы, противодействию кибератакам, дезинформации и другим гибридным угрозам, а также распределению ответственности за обеспечение европейской безопасности между европейскими странами и США.

Экономическая повестка включает развитие инноваций и цифровой инфраструктуры, укрепление транспортных связей, обеспечение доступных и надежных поставок энергоресурсов, а также повышение устойчивости европейской экономики к внешним потрясениям.

Европейское политическое сообщество было создано в 2022 году после начала российско-украинской войны в качестве платформы для политического диалога и координации между европейскими странами.

Для Азербайджана участие в саммите имеет особое значение с точки зрения энергетического сотрудничества, мирного процесса на Южном Кавказе и развития транспортной взаимосвязанности.

Очередной саммит EPC запланирован на май 2028 года в Азербайджане. Это предоставит Баку возможность принять европейских лидеров и продолжить диалог по региональным вопросам и более широкой европейской повестке.

После завершения саммита Европейского политического сообщества в Дублине 13 ноября состоится отдельная неформальная встреча лидеров 27 государств - членов Европейского союза.