Главная роль для двух азербайджанских актрис - ФОТО

В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре начались репетиции нового спектакля "Главная роль для двух актрис", поставленного по одноименной пьесе заслуженного деятеля искусств, писателя и драматурга Али Амирли.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы театра.

Директор театра, заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров поздравил творческий коллектив с началом работы над новой постановкой и пожелал участникам успехов.

В спектакле задействованы народные артисты Бести Джафарова, Джафар Ахмедов, Сабир Мамедов, а также актриса Гюней Алиева.

Режиссером-постановщиком и художником-постановщиком выступает заслуженный деятель искусств Бахрам Османов. Художник по костюмам - Айгюн Махмудова, музыкальное оформление - Орхан Муртузов, ассистент режиссера - Фарида Зульфугарлы.

Несмотря на то, что пьеса написана в жанре комедии и посвящена жизни театра, она отличается драматизмом.

В центре сценического повествования четыре персонажа, через взаимоотношения которых раскрывается сложный психологический мир театра. В произведении отражены непростые отношения между главными создателями театрального действа - актером, драматургом и режиссером.

Героев многое объединяет, но самое главное и неизменное в их жизни - преданность искусству, безграничная любовь к театру и страсть к большой сцене.

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