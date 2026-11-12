Выход Ирана из ДНЯО и пересмотр оборонной доктрины неизбежны – Совет экспертов

Выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) является неизбежным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении Совета экспертов Ирана.

"Выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия, пересмотр оборонной доктрины страны и создание необходимых средств сдерживания являются неизбежной необходимостью. Это уже стало национальным требованием", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, ожидается, что официальные лица страны, руководствуясь указаниями Верховного лидера Сейеда Моджтабы Хаменеи, уделят внимание этому вопросу.

Также отмечается, что в случае, если противник вновь попытается напасть на Иран, ответ будет решительным и эффективным, без географических ограничений, как заявил Верховный лидер Ирана. Министерство иностранных дел Ирана также должно предпринять шаги в этом направлении и довести позицию Ирана о готовности дать решительный ответ до всех стран.

"Соседние страны знают, что присутствие в регионе сил иностранных государств, находящихся за тысячи километров от него, не приносит никакой пользы. Иностранные государства не только не способствуют безопасности региона, но и являются основной причиной нестабильности", - говорится в заявлении.