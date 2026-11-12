В Азербайджане объявлено желтое предупреждение

В связи с ожидаемой ветреной погодой 13 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых районах Азербайджана объявлено желтое предупреждение.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Национальная служба гидрометеорологии.

Согласно предупреждению, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Сальянском, Нефтчалинском, Гаджигабульском, Гобустанском и Хызынском районах ожидается юго-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az