АФФА вынесла наказания клубам Второй лиги

Дисциплинарный комитет АФФА принял решения в связи с нарушениями правил, зафиксированными в 10-м туре Второй лиги Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт АФФА, в матче "Шамкир" - "Агстафа Генджлери" футболист "Шамкира" Фуад Ахмедов на 90-й минуте получил прямую красную карточку за оскорбление судьи. Он дисквалифицирован на четыре матча, а клуб оштрафован на 1000 манатов. Кроме того, "Агстафа Генджлери" оштрафована на 70 манатов, поскольку четыре футболиста команды получили желтые карточки.

В матче "Хайперс" - "Кюр-Араз" клуб "Хайперс" оштрафован на 200 манатов за повторное в текущем сезоне нарушение организационно-технических обязательств. Кроме того, после матча на поле проник посторонний человек. Поскольку подобный инцидент произошел уже во второй раз, клуб дополнительно оштрафован на 500 манатов. Команда "Кюр-Араз" также оштрафована на 70 манатов, поскольку пять ее футболистов получили желтые карточки.

В матче "Дифаи" - "Зангезур" клуб "Дифаи" оштрафован на 70 манатов за то, что четыре футболиста команды получили желтые карточки. Кроме того, тренер "Дифаи" Али Гусейнов на 84-й минуте получил прямую красную карточку за оскорбление судьи и дисквалифицирован на четыре матча. За этот инцидент клуб должен выплатить штраф в размере 1000 манатов.