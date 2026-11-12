https://news.day.az/world/1873961.html Nvidia объявила о смене генерального директора Nvidia объявила о смене генерального директора, Хуанг подал в отставку. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Новость обновляется
Nvidia объявила о смене генерального директора
Nvidia объявила о смене генерального директора, Хуанг подал в отставку.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Новость обновляется
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