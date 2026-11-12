В известном ресторане в Баку обнаружили бактерии в еде
В ходе проверок ресторана "Гызыл Гая", расположенного в Низаминском районе Баку, был выявлен ряд микробиологических нарушений.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).
Отмечается, что завершилось расследование в связи с подозрением на отравление в ресторане. В ходе внеплановой проверки, проведенной сотрудниками агентства, было установлено, что общее санитарно-гигиеническое состояние заведения не соответствует требованиям.
Кроме того, были выявлены многочисленные нарушения при обработке и хранении продуктов питания, в том числе риски перекрестного загрязнения.
Согласно результатам лабораторных исследований, бактерии Listeria monocytogenes обнаружены в сырой говядине, маринованном курином люля-кебабе и курином кебабе, а бактерии Escherichia coli (E. coli) - в столичном салате.
В связи с выявленными нарушениями приняты меры в соответствии с законодательством.
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