Стажер-пилот AZAL рассказал о ходе летной подготовки

Стажер-пилот ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Руфат Джумалы успешно завершил учебные полеты в рамках программы подготовки пилотов.

Как передает Day.Az, об этом он сказал журналистам в Габале, сообщает корреспондент Trend.

По словам пилота, в 2021 году он окончил Национальную академию авиации, а с декабря 2024 года приступил к учебным полетам.

Р. Джумалы сообщил, что на начальном этапе подготовки выполнял полеты на одномоторном самолете типа Cessna 172, а затем продолжил подготовку на двухмоторном учебном самолете Diamond 42.

"Я успешно завершил и свой последний экзаменационный полет. Тем самым завершился процесс обучения. Выражаю благодарность всем, и прежде всего коллективу AZAL, за предоставленную мне возможность", - отметил он.