Азербайджан укрепляет позиции транспортного моста между Азией и Европой - польское издание

Объем железнодорожных перевозок в Азербайджане по маршруту Восток - Запад за первые девять месяцев 2026 года увеличился на 21%, достигнув 3,207 млн тонн. В то же время Бакинский международный морской торговый порт зафиксировал рост контейнерных перевалок на 29%, обработав 100 тыс. TEU. Значительно увеличились и контейнерные перевозки Азербайджанской судоходной компании (ASCO).

Как передает Day.Az, об этом говорится в материале польского отраслевого издания Kurier Kolejowy.

Как отмечается в публикации, данные, обнародованные 6 ноября компанией AZCON Holding, подтверждают растущую роль Азербайджана в международных грузоперевозках, особенно на маршрутах, соединяющих Центральную Азию с Европой через Каспийское море.

Согласно представленным данным, за период с января по сентябрь 2026 года Азербайджанские железные дороги (АЖД) перевезли 3,207 млн тонн транзитных грузов в восточно-западном направлении. Это на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Этот результат свидетельствует о расширении использования железнодорожных соединений, входящих в Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), также известный как Средний коридор.

Данный маршрут связывает Китай и страны Центральной Азии с Европой посредством железнодорожной инфраструктуры, паромных переправ через Каспийское море, а также транспортных сетей Азербайджана и Грузии. Дальнейшая доставка грузов осуществляется через порты Черного моря или по суше в направлении Турции.

Как подчеркивает издание, увеличение объемов перевозок на азербайджанском участке имеет важное значение для конкурентоспособности всего коридора. Его эффективность зависит не только от пропускной способности отдельных железнодорожных линий, но и от координации перевозок с работой портовых терминалов и расписанием судов.

Контейнерные перевалки в Бакинском международном морском торговом порту, расположенном в Аляте, также продемонстрировали существенный рост.

С января по конец сентября 2026 года порт обработал 100 тыс. TEU, что на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, за первые девять месяцев 2025 года объем перевалки составлял 77,3 тыс. TEU.

В публикации отдельно обращается внимание на пропускную способность порта. Изначально его годовая мощность по обработке контейнеров составляла 100 тыс. TEU. Впоследствии благодаря операционным улучшениям этот показатель был увеличен до 160 тыс. TEU.

Таким образом, всего за три квартала 2026 года Бакинский порт обработал объем контейнеров, эквивалентный первоначально запланированной годовой пропускной способности. При этом, как уточняет издание, это не означает, что нынешние возможности терминала полностью исчерпаны.

Рост контейнерных перевозок повышает значение эффективной организации движения поездов, рационального использования перевалочных пунктов и координации с судоходными операторами.

Показатели деятельности Азербайджанской судоходной компании (ASCO) также свидетельствуют о существенном росте отдельных сегментов морских перевозок на Каспийском море.

В период с января по сентябрь 2026 года компания перевезла 25,4 тыс. TEU контейнерных грузов. Это на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем перевозок сухих грузов увеличился на 39%, достигнув 1,415 млн тонн. В то же время объем грузов, перевезенных паромами, вырос значительно медленнее - на 2%, составив 2,623 млн тонн.

Как отмечается в материале, сопоставление этих показателей демонстрирует различия в динамике отдельных направлений деятельности перевозчика. Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в контейнерном сегменте, тогда как увеличение объемов паромных перевозок оказалось относительно небольшим.

Вместе с тем это не снижает значения паромного сообщения для Среднего коридора. Переправы через Каспийское море остаются одним из основополагающих элементов транспортировки грузов между Центральной Азией и Южным Кавказом, включая железнодорожные и автомобильные перевозки.

Издание также обращает внимание на важное статистическое различие: показатели ASCO отражают объемы морских перевозок, тогда как данные Бакинского порта относятся к операциям по перевалке грузов. Поэтому их нельзя напрямую суммировать, поскольку один и тот же груз может учитываться в отчетности обеих организаций.

В материале приводятся и данные предыдущего обзора AZCON Holding, опубликованного 23 октября, в котором представлены показатели железнодорожных и портовых перевозок.

Согласно этим сведениям, общий объем транзитных грузов, прошедших через Азербайджан с января по сентябрь 2026 года, превысил 12 млн тонн. Это на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За тот же период по Среднему коридору через Азербайджан было перевезено 4,1 млн тонн грузов, что на 20% превышает показатель за первые девять месяцев 2025 года. Более того, это самый высокий результат за аналогичный период за последние пять лет.

При этом Kurier Kolejowy особо подчеркивает, что приведенные цифры относятся к разным статистическим категориям. Общий объем транзита через Азербайджан составил более 12 млн тонн, перевозки по Среднему коридору - 4,1 млн тонн, а железнодорожные перевозки в направлении Восток - Запад - 3,207 млн тонн. Эти показатели не являются суммируемыми.

Сопоставление динамики свидетельствует о том, что перевозки по Среднему коридору увеличиваются быстрее, чем общий транзит через Азербайджан. По оценке издания, это указывает на растущее значение данного маршрута в региональной транспортной системе.