Вселенная Огтая Шихалиева: искусство, которое стало частью архитектурного облика Баку - ФОТО

В Азербайджанском национальном музее искусств состоялось открытие выставки "Мозаичный мир Огтая Шихалиева. Мозаика. Живопись. Керамика", приуроченной к 95-летию со дня рождения выдающегося представителя азербайджанского изобразительного искусства, народного художника Огтaя Шихалиева (1931 - 2012), передает Day.Az.

В экспозиции представлено более 50 произведений мастера, охватывающих различные периоды его творчества. Работы предоставлены Азербайджанским национальным музеем искусств, Государственной художественной галереей Азербайджана, а также частными коллекционерами.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова, директор музея, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова, заместитель председателя Союза художников Азербайджана, народный художник Салхаб Мамедов, генеральный директор Творческого объединения "Бакинский центр искусств", искусствовед Рафаэль Гюльмамедли, а также внучки художника Наида и Джамиля Шахвердовы.

Выступающие подчеркнули особый вклад Огтая Шихалиева в развитие монументально-декоративного искусства, отметив многогранность его творчества в области мозаики, живописи и керамики. Особое внимание было уделено самобытному художественному языку мастера, в котором национальные художественные традиции органично сочетаются с современными творческими поисками, а также его тонкому чувству цвета и оригинальным композиционным решениям.

После официальной части гости ознакомились с экспозицией.

Огтай Шихалиев сыграл значительную роль в развитии монументально-декоративного искусства Азербайджана. Его творческий почерк отличают оригинальное художественное мышление, богатая цветовая палитра, смелые поиски формы и композиции, а также творческое переосмысление национальных художественных традиций. В его наследии монументально-декоративное искусство, станковая живопись и керамика органично дополняют друг друга, создавая целостный художественный мир.

Монументальные произведения художника привлекают масштабностью композиций, выразительной декоративностью и гармоничным сочетанием цветов. Среди наиболее ярких примеров его мастерства - художественное оформление Бакинского цирка, мозаичное панно Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева и другие монументальные композиции, ставшие заметной частью художественного облика столицы.

В экспозиции представлены такие работы, как "Юный химик" (1965), "Гобустан" (1971), "Расим" (1975), "Портрет дочери художника Нигяр" (1975), "Мексиканская серия" (1985), "Абшерон" (1987), "Натюрморт. Цветы", "Пейзаж" (2006) и другие произведения. Они позволяют проследить творческие поиски мастера в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта, а также увидеть его индивидуальный подход к цвету и композиции.

Особое место в художественном наследии Огтая Шихалиева занимает керамика. Созданные им вазы и декоративные панно демонстрируют органичное соединение традиционных национальных орнаментов с современным художественным мышлением, в котором цвет и форма образуют гармоничное единство.

Важным этапом в творческой биографии художника стала поездка в Мексику в 1980-х годах. Она обогатила его художественное мировоззрение и способствовала появлению в произведениях новых тем, цветовых сочетаний и выразительных средств.

Черпая вдохновение в богатых цветовых и орнаментальных традициях народного искусства, Огтай Шихалиев сумел соединить их с современными художественными поисками, сформировав собственный неповторимый творческий язык.

Выставка предоставляет возможность познакомиться с многогранным наследием мастера, проследить его художественные поиски и по-новому оценить вклад художника в развитие изобразительного искусства Азербайджана.

Экспозиция будет открыта для посетителей до 30 ноября.

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