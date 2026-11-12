https://news.day.az/world/1873979.html Массовое ДТП в ОАЭ: есть погибшие и пострадавшие В эмирате Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах произошла крупная цепная авария с участием 23 автомобилей. Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел ОАЭ, в результате ДТП погибли 14 человек, еще более 30 получили ранения. По факту происшествия начато расследование. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Массовое ДТП в ОАЭ: есть погибшие и пострадавшие
В эмирате Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах произошла крупная цепная авария с участием 23 автомобилей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел ОАЭ, в результате ДТП погибли 14 человек, еще более 30 получили ранения.
По факту происшествия начато расследование. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
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