https://news.day.az/world/1873979.html

Массовое ДТП в ОАЭ: есть погибшие и пострадавшие

В эмирате Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах произошла крупная цепная авария с участием 23 автомобилей. Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел ОАЭ, в результате ДТП погибли 14 человек, еще более 30 получили ранения. По факту происшествия начато расследование. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.