https://news.day.az/sport/1873981.html Азербайджанские каратисты примут участие в турнире в Тбилиси Азербайджанские каратисты в возрастных категориях среди детей, юношей и юниоров выступят на международном турнире Tbilisi Open 2026, который пройдет 14-15 ноября в столице Грузии Тбилиси. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, нашу страну на соревнованиях представят 34 спортсмена в различных возрастных и весовых категориях.
Азербайджанские каратисты примут участие в турнире в Тбилиси
Азербайджанские каратисты в возрастных категориях среди детей, юношей и юниоров выступят на международном турнире Tbilisi Open 2026, который пройдет 14-15 ноября в столице Грузии Тбилиси.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, нашу страну на соревнованиях представят 34 спортсмена в различных возрастных и весовых категориях.
Делегацию возглавит помощник президента Федерации каратэ Азербайджана Вюсал Абдуллазаде. Наши каратисты будут бороться на турнире под руководством тренеров Башира Махмудова и Ибрагима Гейдарова.
Мехман Алирзаев и Мурад Гаджизаде примут участие в соревнованиях в качестве судей.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре