Азербайджанские каратисты примут участие в турнире в Тбилиси

Азербайджанские каратисты в возрастных категориях среди детей, юношей и юниоров выступят на международном турнире Tbilisi Open 2026, который пройдет 14-15 ноября в столице Грузии Тбилиси.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, нашу страну на соревнованиях представят 34 спортсмена в различных возрастных и весовых категориях.

Делегацию возглавит помощник президента Федерации каратэ Азербайджана Вюсал Абдуллазаде. Наши каратисты будут бороться на турнире под руководством тренеров Башира Махмудова и Ибрагима Гейдарова.

Мехман Алирзаев и Мурад Гаджизаде примут участие в соревнованиях в качестве судей.